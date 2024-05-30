Targeted’s Substack

Targeted Killings (Hebrew: sikul memukad) by Israel Defense Forces
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
  Targeted Individual
SLEEP DEPRIVATION in mental torture by CIA
  Targeted Individual
Remote Neural Monitoring
  Targeted Individual
Hyper Game
  Targeted Individual
TI “Symptoms”
  Targeted Individual
What is a People Cooker?
  Targeted Individual
HELP FOR TARGETED INDIVIDUALS
  Targeted Individual
The Jewish Enforced Microchip Implants
  Targeted Individual
The Myth of Psychiatric Diagnosis
  Targeted Individual
Political abuse of psychiatry in the Soviet Union
  Targeted Individual
Does Mental Illness Exist?
  Targeted Individual
“Instruction Manual for Community Gang Stalkers”
  Targeted Individual
