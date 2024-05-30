Targeted’s Substack
Targeted Killings (Hebrew: sikul memukad) by Israel Defense Forces
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 30, 2024
•
Targeted Individual
3
1
1
SLEEP DEPRIVATION in mental torture by CIA
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 30, 2024
•
Targeted Individual
17
5
5
Remote Neural Monitoring
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 30, 2024
•
Targeted Individual
16
1
4
Hyper Game
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 29, 2024
•
Targeted Individual
7
3
2
TI “Symptoms”
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 29, 2024
•
Targeted Individual
13
5
What is a People Cooker?
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 28, 2024
•
Targeted Individual
5
1
1
HELP FOR TARGETED INDIVIDUALS
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 28, 2024
•
Targeted Individual
10
2
1
The Jewish Enforced Microchip Implants
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 28, 2024
•
Targeted Individual
3
The Myth of Psychiatric Diagnosis
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 24, 2024
•
Targeted Individual
3
Political abuse of psychiatry in the Soviet Union
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 24, 2024
•
Targeted Individual
1
Does Mental Illness Exist?
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 23, 2024
•
Targeted Individual
2
“Instruction Manual for Community Gang Stalkers”
"Targeted Individual Handbook: Combating Gangstalking and Directed Energy Weapons": https://archive.org/details/targeted-individual-handbook-master-copy
May 23, 2024
•
Targeted Individual
65
20
36
